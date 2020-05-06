|
Алексей Шевченко: «Все идет к тому, что минское «Динамо» покинет КХЛ. Единственная надежда – Лукашенко опять прикажет кому-то содержать клуб»
06.05.2020 20:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский журналист
Конечно, команда не закроется совсем, не повторит судьбу «Медвешчака» или
Дело в том, что в КХЛ так никто вообще не работает. Вся система турнира, все клубы построены по одному принципу: есть спонсор, который дает определенное количество денег, а клуб все их тратит. Так что единственная надежда для «Динамо» – президент страны опять прикажет кому-то содержать клуб. Если подобных слов не будет сказано до июля, то можно сниматься», – сказал Шевченко специально для YouTube-канала
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алексей Шевченко: «Все идет к тому, что минское «Динамо» покинет КХЛ. Единственная надежда – Лукашенко опять прикажет кому-то содержать клуб»
Российский журналист Алексей Шевченко считает, что минское «Динамо», вероятно, покинет КХЛ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)