Алексей Шевченко: «Все идет к тому, что минское «Динамо» покинет КХЛ. Единственная надежда – Лукашенко опять прикажет кому-то содержать клуб»

Источник материала: Tribuna.com

Российский журналист считает, что минское , вероятно, покинет .

покидает минское «Динамо», но если бы это была самая большая проблема белорусского клуба. Все идет к тому, что динамовцы вообще покинут КХЛ.

Конечно, команда не закроется совсем, не повторит судьбу «Медвешчака» или , но и КХЛ, видимо, придется покинуть. Во-первых, есть долги по зарплате за прошлый сезон, а с ними не допустят до участия. Во-вторых, полная неопределенность с будущим: основной спонсор с января не помогает хоккею, и нет других предприятий просто так готовых тратить деньги. Наверное, они существуют, но для этого нужно желание президента страны, а он уже неоднократно давал понять, что ему не нравится нынешняя ситуация. Сигналы о том, что у «Динамо» проблемы появились даже не в январе, а раньше, когда в открытую начал искать спонсоров, предлагая разным инвесторам всякие блага, которые лично ему казались соблазнительными.

Дело в том, что в КХЛ так никто вообще не работает. Вся система турнира, все клубы построены по одному принципу: есть спонсор, который дает определенное количество денег, а клуб все их тратит. Так что единственная надежда для «Динамо» – президент страны опять прикажет кому-то содержать клуб. Если подобных слов не будет сказано до июля, то можно сниматься», – сказал Шевченко специально для YouTube-канала «СЭ»