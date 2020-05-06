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Знарок – любимый тренер игроков КХЛ, Андриевский – в топ-5
06.05.2020 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Официальный сайт
Хоккеисты ответили на вопрос о том, под руководством какого действующего тренера им хотелось бы играть.
Более 200 игроков из всех клубов КХЛ приняли участие в опросе.
Победителем стал главный тренер
В пятерку любимых тренеров также попали
Отмечается, что игроки также отдали голоса за
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Официальный сайт КХЛ подвел итоги голосования среди игроков лиги.
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