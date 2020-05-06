Знарок – любимый тренер игроков КХЛ, Андриевский – в топ-5

Источник материала: Tribuna.com

Официальный сайт КХЛ подвел итоги голосования среди игроков лиги.

Хоккеисты ответили на вопрос о том, под руководством какого действующего тренера им хотелось бы играть.

Более 200 игроков из всех клубов КХЛ приняли участие в опросе.

Победителем стал главный тренер «Спартака» Олег Знарок . За него проголосовали более 20% хоккеистов.

В пятерку любимых тренеров также попали Игорь Никитин ( ЦСКА ), Дэвид Немировски («Торпедо»), Александр Андриевский ( «Сочи» ) и Владимир Крикунов ( «Динамо» Москва). Каждый из них получил около 5% голосов.

Отмечается, что игроки также отдали голоса за Анатолия Тарасова , Кена Хичкока, Скотти Боумэна , Милоша Ржигу и Джона Купера .