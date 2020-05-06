Эмблема марокканского клуба «Раджа Касабланка» заняла первое место в голосовании за лучшее лого мира. «Реал» – 4-й, «Ливерпуль» – 6-й

Источник материала: Tribuna.com

Испанское издание Marca подвело итоги голосования за самую красивую клубную эмблему в мире.

Первые две строчки с отрывом более 2 млн голосов заняли «Раджа Касабланка» из Марокко и египетский «Аль-Ахли».

10 самых красивых эмблем мира по версии читателей Marca:

1. «Раджа Касабланка» (Марокко; 3,7 млн голосов)

2. «Аль-Ахли» (Египет; 3 млн голосов)

3. «Флуминенсе» (Бразилия; 169,2 тысяч голосов)

4. «Реал» (Испания; 134,2 тысячи голосов)

5. «Фенербахче» (Турция; 76,4 тысячи голосов)

6. «Ливерпуль» (Англия; 75,9 тысяч голосов)

7. «Барселона» ( Испания , 74,9 тысяч голосов)

8. «Коло-Коло» (Чили; 66,8 тысяч голосов)

9. ЦСКА (Россия; 42,9 тысяч голосов)

10. «Бешикташ» (Турция; 34,4 тысяч голосов).

С полным рейтингом вы можете ознакомиться здесь .

Фото: Эмблема «Раджа Касабланка»