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Эмблема марокканского клуба «Раджа Касабланка» заняла первое место в голосовании за лучшее лого мира. «Реал» – 4-й, «Ливерпуль» – 6-й
07.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Испанское издание Marca подвело итоги голосования за самую красивую клубную эмблему в мире.
Первые две строчки с отрывом более 2 млн голосов заняли «Раджа Касабланка» из Марокко и египетский «Аль-Ахли».
10 самых красивых эмблем мира по версии читателей Marca:
1. «Раджа Касабланка» (Марокко; 3,7 млн голосов)
2. «Аль-Ахли» (Египет; 3 млн голосов)
3.
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6.
7.
8.
9. ЦСКА (Россия; 42,9 тысяч голосов)
10.
С полным рейтингом вы можете ознакомиться
Фото: Эмблема «Раджа Касабланка»
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Эмблема марокканского клуба «Раджа Касабланка» заняла первое место в голосовании за лучшее лого мира. «Реал» – 4-й, «Ливерпуль» – 6-й
Испанское издание Marca подвело итоги голосования за самую красивую клубную эмблему в мире.
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