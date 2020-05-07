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Олимпийская квалификация с участием сборной Беларуси перенесена на 2021 год

07.05.2020 12:51 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Финальный турнир олимпийской квалификации с участием сборной Беларуси по хоккею перенесен на 2021 год. Такое решение принял совет IIHF. Напомним, за единственную путевку на Олимпиаду в Пекине наша команда поспорит со Словакией, Австрией и Польшей. Встречи пройдут с 26 по 29 августа 2021 года. Сейчас перенос турнира должен быть утвержден исполкомом Международного олимпийского комитета. 
 
 
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Финальный турнир олимпийской квалификации с участием сборной Беларуси по хоккею перенесен на 2021 год. Такое решение принял совет IIHF. Напомним, за единственную...
 
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