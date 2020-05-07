Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Олимпийская квалификация с участием сборной Беларуси перенесена на 2021 год Финальный турнир олимпийской квалификации с участием сборной Беларуси по хоккею перенесен на 2021 год. Такое решение принял совет IIHF. Напомним, за единственную...

Финальный турнир олимпийской квалификации с участием сборной Беларуси по хоккею перенесен на 2021 год. Такое решение принял совет IIHF. Напомним, за единственную путевку на Олимпиаду в Пекине наша команда поспорит со Словакией, Австрией и Польшей. Встречи пройдут с 26 по 29 августа 2021 года. Сейчас перенос турнира должен быть утвержден исполкомом Международного олимпийского комитета.