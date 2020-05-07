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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня будет принято решение по дате возобновления бундеслиги Бундеслига может быть возобновлена в мае. Правительство Германии не против, чтобы чемпионат рестартовал во второй половине этого месяца. С какого именно числа -...

Бундеслига может быть возобновлена в мае. Правительство Германии не против, чтобы чемпионат рестартовал во второй половине этого месяца. С какого именно числа - руководство лиги решит сегодня. 36 клубов, выступающие в элитном и втором дивизионах, проведут собрание, на котором и будет выработан окончательный план перезапуска сезона. Отметим, что до финиша первенства остается 9 туров, в лидерах "Бавария".