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Сегодня будет принято решение по дате возобновления бундеслиги

07.05.2020 12:51 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Бундеслига может быть возобновлена в мае. Правительство Германии не против, чтобы чемпионат рестартовал во второй половине этого месяца. С какого именно числа - руководство лиги решит сегодня. 36 клубов, выступающие в элитном и втором дивизионах, проведут собрание, на котором и будет выработан окончательный план перезапуска сезона. Отметим, что до финиша первенства остается 9 туров, в лидерах "Бавария".
 
 
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Бундеслига может быть возобновлена в мае. Правительство Германии не против, чтобы чемпионат рестартовал во второй половине этого месяца. С какого именно числа -...
 
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