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Во Дворце тенниса проходит мужской финал турнира Belarus insurance cup
07.05.2020 15:38 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTКапитан мужской сборной Беларуси по теннису Дмитрий Жирмонт против Ивана Лютаревича. В эти минуты в столичном Дворце тенниса проходит мужской финал турнира Belarus insurance cup. Первый сет остался за более опытным теннисистом - Жирмонт был сильнее на тай-брейке - 4:3. Сейчас идет вторая партия.
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Капитан мужской сборной Беларуси по теннису Дмитрий Жирмонт против Ивана Лютаревича. В эти минуты в столичном Дворце тенниса проходит мужской финал турнира Belarus...
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