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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во Дворце тенниса проходит мужской финал турнира Belarus insurance cup Капитан мужской сборной Беларуси по теннису Дмитрий Жирмонт против Ивана Лютаревича. В эти минуты в столичном Дворце тенниса проходит мужской финал турнира Belarus...

Капитан мужской сборной Беларуси по теннису Дмитрий Жирмонт против Ивана Лютаревича. В эти минуты в столичном Дворце тенниса проходит мужской финал турнира Belarus insurance cup. Первый сет остался за более опытным теннисистом - Жирмонт был сильнее на тай-брейке - 4:3. Сейчас идет вторая партия.