ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Шелег об обвинении в распространении порнографии: «Считал, что в чате нет детей. Поэтому не мог предположить, что это уголовно наказуемо»

07.05.2020 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

29-летний защитник «Динамо-Молодечно» Сергей Шелег и один из фигурантов дела о договорном матче с «Могилевом» выступил в суде с показаниями.

Как передает из зала суда корреспондент Tribuna.com, хоккеист полностью признал свою вину.

Хоккеист также обвиняется по статье распространение порнографии. Шелег пояснил пересылку видео в чате в мессенджерах.

«Не помню содержание. Но считал, что в чате нет детей. Поэтому не мог предположить, что это уголовно наказуемо», – сказал Шелег.

Хоккеист зачитывал показания в письменном виде. Все написал заранее.

Сырей о распространении порнографии: «Не знал, что это наказуемо. Отправлял ролики в группу команды в вайбере. С какой целью? Как прикол какой-то»

Игроки фарма «Динамо» не только сдали матч, но и распространяли порнографию – неожиданное начало суда по договорняку в белхоккее

В ближайшее время на Tribuna.com читайте репортаж из зала суда по делу о договорном матче в «Париматч-Экстралиге».

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29-летний защитник «Динамо-Молодечно» Сергей Шелег и один из фигурантов дела о договорном матче с «Могилевом» выступил в суде с показаниями.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Во Дворце тенниса проходит мужской финал турнира Belarus insurance cup
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика