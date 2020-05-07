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Шелег об обвинении в распространении порнографии: «Считал, что в чате нет детей. Поэтому не мог предположить, что это уголовно наказуемо»
07.05.2020 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
29-летний защитник
Как передает из зала суда корреспондент
Хоккеист также обвиняется по статье распространение порнографии. Шелег пояснил пересылку видео в чате в мессенджерах.
«Не помню содержание. Но считал, что в чате нет детей. Поэтому не мог предположить, что это уголовно наказуемо», – сказал Шелег.
Хоккеист зачитывал показания в письменном виде. Все написал заранее.
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Шелег об обвинении в распространении порнографии: «Считал, что в чате нет детей. Поэтому не мог предположить, что это уголовно наказуемо»
29-летний защитник «Динамо-Молодечно» Сергей Шелег и один из фигурантов дела о договорном матче с «Могилевом» выступил в суде с показаниями.
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