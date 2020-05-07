Шелег об обвинении в распространении порнографии: «Считал, что в чате нет детей. Поэтому не мог предположить, что это уголовно наказуемо»

Источник материала: Tribuna.com

29-летний защитник и один из фигурантов дела о договорном матче с выступил в суде с показаниями.

Как передает из зала суда корреспондент .com, хоккеист полностью признал свою вину.

Хоккеист также обвиняется по статье распространение порнографии. Шелег пояснил пересылку видео в чате в мессенджерах.

«Не помню содержание. Но считал, что в чате нет детей. Поэтому не мог предположить, что это уголовно наказуемо», – сказал Шелег.

Хоккеист зачитывал показания в письменном виде. Все написал заранее.

Сырей о распространении порнографии: «Не знал, что это наказуемо. Отправлял ролики в группу команды в вайбере. С какой целью? Как прикол какой-то»

Игроки фарма «Динамо» не только сдали матч, но и распространяли порнографию – неожиданное начало суда по договорняку в белхоккее

В ближайшее время на Tribuna.com читайте репортаж из зала суда по делу о договорном матче в «Париматч-Экстралиге».