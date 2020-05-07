Евенко перешел из минского «Динамо» в «Трактор»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Олег Евенко подписал контракт с «Трактором».

Соглашение рассчитано на один год. Прошлый сезон Евенко провел в составе минского «Динамо».

В прошедшем регулярном чемпионате игрок принял участие в 48 играх, в которых набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности -14 и 91 штрафной минуте.

Подробная статистика 29-летнего защитника здесь .