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Антон Смольский: «Даже хоккей в Беларуси сейчас не так интересен, как биатлон. Ведь хоккей смотрят, в основном, мужчины, а биатлон – вся семья»
07.05.2020 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал о популярности биатлона в стране.
- В России биатлон – один из самых популярных зимних видов спорта. У вас аналогичная ситуация?
– В Беларуси аналогичная ситуация. Биатлон все очень любят. Даже хоккей сейчас не так интересен, как биатлон. Ведь хоккей смотрят, в основном, мужчины, а биатлон – вся семья, – сказал Смольский.
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