Антон Смольский: «Даже хоккей в Беларуси сейчас не так интересен, как биатлон. Ведь хоккей смотрят, в основном, мужчины, а биатлон – вся семья»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал о популярности биатлона в стране.

- В России биатлон – один из самых популярных зимних видов спорта. У вас аналогичная ситуация?

– В Беларуси аналогичная ситуация. Биатлон все очень любят. Даже хоккей сейчас не так интересен, как биатлон. Ведь хоккей смотрят, в основном, мужчины, а биатлон – вся семья, – сказал Смольский.