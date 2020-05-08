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Хендерсон – лучший игрок сезона АПЛ по версии ВВС, Клопп – лучший тренер
08.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
BBC опубликовал итоги голосования читателей по разным номинациям.
Капитан «Ливерпуля»
Лучшим тренер
Лучшим молодым игроком стал защитник
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BBC опубликовал итоги голосования читателей по разным номинациям.Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом этого сезона АПЛ, набрав 23%...
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