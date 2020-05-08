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Хендерсон – лучший игрок сезона АПЛ по версии ВВС, Клопп – лучший тренер

08.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

BBC опубликовал итоги голосования читателей по разным номинациям.

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом этого сезона АПЛ, набрав 23% голосов. На втором месте – Садьо Мане (17%). На третьем – хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне (14%).

Лучшим тренер признан Юрген Клопп (55% голосов). Второй – тренер «Шеффилда» Крис Уайлдер (25%), на третьем месте – Нуну Эшпириту Санту из «Вулверхэмптона» (7%).

Лучшим молодым игроком стал защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд (47%), далее идут Маркус Рэшфорд из «МЮ» (10%) и вратарь «Шеффилда» Дин Хендерсон (9%).

 
 
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BBC опубликовал итоги голосования читателей по разным номинациям.Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом этого сезона АПЛ, набрав 23%...
 
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