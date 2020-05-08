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Матчем "Слуцк" - "Энергетик" стартует восьмой тур чемпионата Беларуси по футболу

08.05.2020 09:04 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

"Слуцк" против "Энергетика". Первый матч в восьмом туре чемпионата Беларуси по футболу выглядит именно так. Встречаются первая и четвертая команды в турнирной таблице, хотя еще в марте этим клубам прочили борьбу за выживание. Поединок в 17 часов в прямом эфире покажет "Беларусь 5". Еще в одном матче дня в 19 часов "Городея" примет "Минск".
 
Теги: Минск
 
 
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"Слуцк" против "Энергетика". Первый матч в восьмом туре чемпионата Беларуси по футболу выглядит именно так. Встречаются первая и четвертая команды в турнирной...
 
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