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Матчем "Слуцк" - "Энергетик" стартует восьмой тур чемпионата Беларуси по футболу
08.05.2020 09:04 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT"Слуцк" против "Энергетика". Первый матч в восьмом туре чемпионата Беларуси по футболу выглядит именно так. Встречаются первая и четвертая команды в турнирной таблице, хотя еще в марте этим клубам прочили борьбу за выживание. Поединок в 17 часов в прямом эфире покажет
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"Слуцк" против "Энергетика". Первый матч в восьмом туре чемпионата Беларуси по футболу выглядит именно так. Встречаются первая и четвертая команды в турнирной...
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