Елена Кручинкина об уходе Королькевича из сборной Беларуси: «Не жалею об этом»

Источник материала: Tribuna.com

Биатлонистка сборной Беларуси Елена Кручинкина в интервью корреспонденту « Прессбола » Григорию Трофименкову рассказала о своем отношении к уходу из команды .

– В следующем году белорусская команда будет трудиться не по конспектам Владимира Королькевича. Как восприняла новость, что он покидает Минск и возвращается работать в Россию?

– Поначалу удивилась. Ведь еще до оглашения подобной информации слышала такие сведения от тренеров из других стран, но до поры до времени полагала, что это просто слухи, и действительности они не соответствуют. Но нет. В итоге все так и оказалось: Королькевич прекращает работу с белорусской сборной.

– Ты как будто единственная, кому стоит жалеть о расставании с ним, ведь только тебе удалось добиться прогресса из женской команды…

– Нет, я не жалею об этом, – сказала Кручинкина .

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