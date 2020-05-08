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Елена Кручинкина об уходе Королькевича из сборной Беларуси: «Не жалею об этом»
08.05.2020 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Биатлонистка сборной Беларуси Елена
– В следующем году белорусская команда будет трудиться не по конспектам Владимира Королькевича. Как восприняла новость, что он покидает Минск и возвращается работать в Россию?
– Поначалу удивилась. Ведь еще до оглашения подобной информации слышала такие сведения от тренеров из других стран, но до поры до времени полагала, что это просто слухи, и действительности они не соответствуют. Но нет. В итоге все так и оказалось: Королькевич прекращает работу с белорусской сборной.
– Ты как будто единственная, кому стоит жалеть о расставании с ним, ведь только тебе удалось добиться прогресса из женской команды…
– Нет, я не жалею об этом, – сказала
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