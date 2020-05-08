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«Милан» и «Интер» представили проект нового стадиона и парка развлечений
08.05.2020 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Проект состоит из двух концепций и предусматривает реконструкцию и частичное сохранение нынешнего стадиона, который войдет в торгово-спортивный кластер для круглогодичного посещения.
При этом зеленая зона будет увеличена почти вдвое – до 106 тысяч квадратных метров.
Проект оценивается свыше 1 млрд евро.
Ранее сообщалось, что вместимость нового стадиона составит 60 тысяч зрителей.
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