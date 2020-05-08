«Милан» и «Интер» представили проект нового стадиона и парка развлечений

Источник материала: Tribuna.com

«Интер» и «Милан» представили мэрии Милана предварительный проект строительства новой арены и парка развлечений в районе «Сан-Сиро» .

Проект состоит из двух концепций и предусматривает реконструкцию и частичное сохранение нынешнего стадиона, который войдет в торгово-спортивный кластер для круглогодичного посещения.

При этом зеленая зона будет увеличена почти вдвое – до 106 тысяч квадратных метров.

Проект оценивается свыше 1 млрд евро.

Ранее сообщалось, что вместимость нового стадиона составит 60 тысяч зрителей.