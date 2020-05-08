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«Милан» и «Интер» представили проект нового стадиона и парка развлечений

08.05.2020 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Интер» и «Милан» представили мэрии Милана предварительный проект строительства новой арены и парка развлечений в районе «Сан-Сиро».

Проект состоит из двух концепций и предусматривает реконструкцию и частичное сохранение нынешнего стадиона, который войдет в торгово-спортивный кластер для круглогодичного посещения.

При этом зеленая зона будет увеличена почти вдвое – до 106 тысяч квадратных метров.

Проект оценивается свыше 1 млрд евро.

Ранее сообщалось, что вместимость нового стадиона составит 60 тысяч зрителей.

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