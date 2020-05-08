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Стась об уходе из «Динамо»: «Мой агент – в клуб: «Так что с контрактом-то обещанным?» Выкатывают условия с более чем вдвое меньшей суммой»

08.05.2020 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Авангарда» Андрей Стась в интервью журналисту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову объяснил причины расставания с минским «Динамо».

– С твоего предыдущего выступления в форме сборной минуло три года. Извини, но этот пласт нам не обойти никак. Вначале просто скажи то, что сам хочешь по паспортной теме. Вопросы – потом.

– Давай попробуем. Тем более история довольно банальная. Плакаться, что меня кто-то обманул, не стану, расскажу, как было дело. Когда пришлось покинуть «Нефтехимик», у меня был вариант продолжения карьеры в другом российском клубе. Но наше «Динамо» предложило двухлетний контракт, как только истечет срок действия моего прежнего российского. Обсудили с семьей и агентом и решили, что вариант хороший, как ни крути.

Отыгрываем сезон-2016/17, но «Динамо» что-то не торопится выполнять обещанное. Говорят, мол, давай после чемпионата мира. А у меня участие в нем было под вопросом: плей-офф доигрывал уже на уколах, нужно было оперироваться. Но не я первый, кто через «не могу» терпит до конца чемпионата мира. С этим у нас всегда порядок: если родине нужно, никаких разговоров. В общем едем в Париж, худо-бедно выступаем, избежав вылета из элиты. Мой агент – снова в клуб: «Так что с контрактом-то обещанным?» Пожалуйста — выкатывают условия с более чем вдвое меньшей суммой.

– Дескать, никуда не денешься – подпишешь, если в России мы снова легионеры?

– Видимо, логика была такой. Само собой, с агентом возмутились, тем более причина такого занижения была озвучена совершенно нелепая. Мол, мы не знали сумму твоего предыдущего контракта. И это при том, что у каждого клуба КХЛ есть доступ к базе, где все эти цифры прописаны черным по белому. Смешно...

А здесь как раз появился омский вариант. Но мосты сжигать не спешил, пошел в федерацию. Тогда Рачковского, от работы с которым остались только самые теплые воспоминания, уже сменил Шапиро. Изложил ему всю ситуацию, тот развел руками: «Ничем не могу помочь, поезжай зарабатывай деньги». Ну, коли так, попросил меня тоже понять и не обижаться, – сказал Стась.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
 
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Форвард «Авангарда» Андрей Стась в интервью журналисту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову объяснил причины расставания с минским «Динамо».
 
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