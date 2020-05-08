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Чемпионат Беларуси. 8-й тур. «Слуцк» принимает «Энергетик-БГУ», «Городея» против «Минска»
08.05.2020 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
8-й тур
Витебск – Шахтер
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