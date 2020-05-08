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Чемпионат Беларуси. 8-й тур. «Слуцк» принимает «Энергетик-БГУ», «Городея» против «Минска»

08.05.2020 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпионат Беларуси

8-й тур

Слуцк – Энергетик-БГУ
Дата проведения
8 мая, 17.00, «Городской стадион»
Онлайн матча

 

Городея – Минск
Дата проведения
8 мая, 19.00, «Городея»
Онлайн матча

 

Славия – Торпедо-БелАЗ
Дата проведения
9 мая, 15.00, «Юность»
Онлайн матча

 

Неман – Рух Брест
Дата проведения
9 мая, 17.00, «ЦСК Неман»
Онлайн матча

 

Ислочь – Белшина
Дата проведения
10 мая, 14.00
Онлайн матча

 

Витебск – Шахтер
Дата проведения
10 мая, 16.00
Онлайн матча

 

Смолевичи – БАТЭ
Дата проведения
10 мая, 18.00
Онлайн матча

 

Динамо Брест – Динамо Минск
Дата проведения
10 мая, 20.00
Онлайн матча

 

Таблица чемпионата Беларуси

Статистика чемпионата Беларуси

Такого еще не было! Маржа 0% и лучшие коэффициенты на чемпионат Беларуси

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Чемпионат Беларуси 8-й тур Таблица чемпионата Беларуси Статистика чемпионата Беларуси Такого еще не было! Маржа 0% и лучшие коэффициенты на чемпионат Беларуси
 
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