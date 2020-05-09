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Владимир Япринцев: «На парад 9 мая пойду обязательно! Поползу, если не смогу идти»

09.05.2020 09:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Многократный чемпион мира и Европы по самбо, бизнесмен Владимир Япринцев в интервью «Прессболу» заявил, что обязательно пойдет на парад 9 мая.

- Когда лежал в больнице, признайся, страшно было?

– Да нет. Я из тех людей, которые даже если и волнуются, то успокаиваются, едва попав в палату. У меня всегда было доверие к людям в белых халатах. Лишний раз убедился, что так и есть. На них можно положиться в любой ситуации. И вообще умирать в мои планы сейчас не входит. Понятно, что все решается наверху, но ничуть не бравирую. Мне кажется, я еще кому-то нужен на этой земле. Поэтому на болезни не зацикливался. Скорее думал о том, как продолжить онлайн-эстафету по популяризации здорового образа жизни со своими друзьями из ассоциации спортсменов «Мы родом из самбо».

Она объединила ветеранов не только самбо, но и других видов спорта. Мы считаем своим долгом нести знания и практические умения в массы — прежде всего молодые. Это и турниры, и мастер-классы в больших и маленьких городах, и работа с детьми с различного вида заболеваниями. Знаю, что мои видеоуроки ждут многие люди в разных регионах не только бывшего Союза, поэтому стараюсь оправдывать их ожидания. Я мужчина, а болезнь — это мои проблемы.

- Болезнь, надо признать, очень опасная — даже аппараты искусственной вентиляции легких не всегда помогают.

– Значит, у меня была более легкая стадия, и ИВЛ не понадобилась. Да, высокая температура, дышалось не очень комфортно, но обошлись кислородом — вставляли в нос трубочки. Процедура сама по себе безболезненная, и ничего геройского в моем пребывании в больнице не было.

А вот врачи и медсестры, — это, конечно, настоящие герои. У них униформа, в которой трудно дышать — теряешь два-три кило за смену. Плавательные очки, которые постоянно запотевают. Восемь часов смена у врачей, двенадцать — у сестричек. И никто из них ни разу за то время, когда я там находился, не выказал и тени раздражения. Я такими своими соотечественниками горжусь. Вот о ком надо говорить, а интервью почему-то берут у меня. Это странно. Недавно позвонили журналисты с радио, спросили, пойду ли я 9 мая на парад.

- И?

– Пойду обязательно! Поползу, если не смогу идти. Я уже переболел и не несу никакой опасности для окружающих. Традицию нарушать не буду. Мою маму после бомбежки эшелона достал из-под обломков русский солдат по имени Петр и отдал в детдом. Уже хотя бы поэтому возле Вечного огня будут лежать цветы от семьи Япринцевых.

Это день памяти и поминовения тех, кто пал за свободу нашей страны. И я хотел бы, чтобы оставшиеся в живых ветераны тоже пришли. Уверен, для их безопасности все будет сделано по максимуму. А вот эти стенания в соцсетях и на форумах... Ну не хочешь ты идти — не иди. Даже если тебя кто-то заставляет. Докажи себе и окружающим, что ты свободный человек. С другой стороны, как можно объяснить тем, кто хочет, что идти нельзя? Это все равно как перед штурмом Берлина в 1945 году объявить: «Товарищи, по данным ВОЗ в Берлине не все благополучно, поэтому штурм откладывается на две недели». Есть вещи, которые остановить трудно.

Каждый человек властелин собственной судьбы и каждый сам отвечает за свои поступки. Но вместе с тем многие находят миллион причин, чтобы обвинить в своих несчастьях кого-то. Сидит такой герой Сережи Светлакова в трусах и майке перед телевизором и поливает всех, вместо того чтобы что-то изменить в своей жизни. Он боится перемен, боится испытаний, и вся его жизнь пройдет перед этим телевизором. Но героем экрана, как ему втайне хочется, никогда не станет, – сказал Япринцев.

 
 
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Многократный чемпион мира и Европы по самбо, бизнесмен Владимир Япринцев в интервью «Прессболу» заявил, что обязательно пойдет на парад 9 мая.
 
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