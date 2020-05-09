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Владимир Япринцев: «Я потерял не просто все, я еще остался в долгах – довольно непростых. На мою семью повесили десятки миллионов долларов»

09.05.2020 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Многократный чемпион мира и Европы по самбо, бизнесмен Владимир Япринцев в интервью «Прессболу» рассказал об опыте, который получил в в следственном изоляторе КГБ, а также о долгах.

- В твоей жизни с испытаниями все в порядке. Одно только многомесячное нахождение в следственном изоляторе КГБ чего стоит.

– Был такой необычный период в моей жизни. Но опять же все относительно. Питание хорошее, следователи к тебе обращаются на вы, и больше всего там я жалел не себя, а людей, которые оказались в этом деле со мной. Думаю, в другой раз они так уже не поступили бы. Впрочем, я тоже, понятно, виноват. Хотя бы потому, что так повернулось дело. Моя беда — моя наивность. Думаю так: если ты попал в тяжелую ситуацию, ну если ты не негодяй или подонок, то имеешь право на плечо друга. По большому счету, я таким же и остался, понятие «друг» для меня значит очень много. Хотя не могу не сказать и спасибо тем людям, которые меня в эту ситуацию поставили. Я многому научился, и главное: не оказавшись в таком положении, не узнал бы себе цену.

- Что чувствует хорошо обеспеченный человек, который разом потерял практически все?

– Я потерял не просто все, я еще остался в долгах — довольно непростых. На мою семью повесили десятки миллионов долларов. Кое-что я отдал, но не все, конечно. Со временем закроем все вопросы, чтобы люди не держали на семью зла. Но я горжусь, что в течение жизни у меня появилось много друзей, которые с удовольствием разделят со мной стол. У меня есть близкий друг — многократный призер чемпионатов мира по самбо Юра Сеножацкий. У него пятеро детей, все мои крестники. И вот он сразу же заявил: «Геннадьич, я поговорил с женой, и мы готовы продать все, что у нас есть». Я ему, конечно, сказал, что в эту воронку никого с собой не потащу. И вообще, если попадаешь в воронку, то опустись до дна и потом оттолкнись, чтобы вновь выбраться на поверхность.

Я выберусь. Уже выбираюсь. И помню тех, кто остался рядом. Надеюсь, я что-то такое оставил в их душе, – сказал Япринцев.

 
 
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Многократный чемпион мира и Европы по самбо, бизнесмен Владимир Япринцев в интервью «Прессболу» рассказал об опыте, который получил в в следственном изоляторе...
 
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