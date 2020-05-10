Барези о лучшем защитнике: «По-настоящему выделяется ван Дейк»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Франко Барези поделился мнением о роли защитников в современном футболе.

«Думаю, за последние 15-20 лет защитников стали воспринимать по-другому. Истинные футбольные болельщики знают, насколько они важны, и ценят их.

Если кого-то называть, то по-настоящему выделяется ван Дейк , обладающий мастерством, характером и мощью. Именно такие качества нужны защитнику, чтобы быть успешным лидером в такой команде, как «Ливерпуль» , – сказал Барези.

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