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Барези о лучшем защитнике: «По-настоящему выделяется ван Дейк»
10.05.2020 08:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший защитник «Милана» и сборной Италии
«Думаю, за последние 15-20 лет защитников стали воспринимать по-другому. Истинные футбольные болельщики знают, насколько они важны, и ценят их.
Если кого-то называть, то по-настоящему выделяется
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Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Франко Барези поделился мнением о роли защитников в современном футболе.«Думаю, за последние 15-20 лет защитников стали...
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