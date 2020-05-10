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Барези о лучшем защитнике: «По-настоящему выделяется ван Дейк»

10.05.2020 08:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Франко Барези поделился мнением о роли защитников в современном футболе.

«Думаю, за последние 15-20 лет защитников стали воспринимать по-другому. Истинные футбольные болельщики знают, насколько они важны, и ценят их.

Если кого-то называть, то по-настоящему выделяется ван Дейк, обладающий мастерством, характером и мощью. Именно такие качества нужны защитнику, чтобы быть успешным лидером в такой команде, как «Ливерпуль», – сказал Барези.

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Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Франко Барези поделился мнением о роли защитников в современном футболе.«Думаю, за последние 15-20 лет защитников стали...
 
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