Виктор Гончаренко: «То, что чемпионат в Беларуси продолжается – это не совсем правильно»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о продолжающемся чемпионате Беларуси.

- Как вы относитесь к тому, что Беларусь героически не прервала и уже, по всей видимости, не прервет свой чемпионат?

– Думаю, что это не совсем правильно. Излишне жесткие карантинные меры здесь не нужны, но и футбол сейчас – это не совсем правильно. Учитывая, что народ в Беларуси самодисциплинированный, поэтому мы видим там 300 человек на трибунах. Столько же человек в Германии будут на игры приходить. Какой-то карантин есть, – сказал Гончаренко.

По информации Минздрава, в нашей стране зарегистрировано 22052 человека с положительным тестом на COVID-19. Умерло 126 пациентов.

Редакция Tribuna.com призывает всех болельщиков оставаться дома.