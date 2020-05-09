ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Виктор Гончаренко: «То, что чемпионат в Беларуси продолжается – это не совсем правильно»

10.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о продолжающемся чемпионате Беларуси.

- Как вы относитесь к тому, что Беларусь героически не прервала и уже, по всей видимости, не прервет свой чемпионат?

– Думаю, что это не совсем правильно. Излишне жесткие карантинные меры здесь не нужны, но и футбол сейчас – это не совсем правильно. Учитывая, что народ в Беларуси самодисциплинированный, поэтому мы видим там 300 человек на трибунах. Столько же человек в Германии будут на игры приходить. Какой-то карантин есть, – сказал Гончаренко.

По информации Минздрава, в нашей стране зарегистрировано 22052 человека с положительным тестом на COVID-19. Умерло 126 пациентов.

Редакция Tribuna.com призывает всех болельщиков оставаться дома.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о продолжающемся чемпионате Беларуси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Фан-дом минского «Динамо» закрыт из-за задолженности по арендной плате
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

09.05.2020
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика