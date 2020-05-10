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Константин Генич: «Белшина» не наиграла на последнее место. Во многих матчах команда смотрелась неплохо»
10.05.2020 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский комментатор
«Сложный матч. Да, «Белшина» на последнем месте, набрала всего 2 очка, 13 мячей пропущено, ни одной победы не одержано. Но команда не наиграла на последнее место. Во многих матчах «Белшина» смотрелась неплохо. Где-то откровенно не везло. В последнем туре бобруйская команда дома проиграла брестскому «Динамо (0:3), но как не забили в первом тайме при таком количестве моментов, не очень понятно.
«Белшина» до матча с
«Ислочь» после четырех пропущенных мячей от
Здесь домашний матч «Ислочи». В прошлом году они с «Белшиной» не играли. Бобруйска не было в высшей лиге. В 2016-м в Бобруйске была ничья, и на выезде «Белшина» не проиграла. Из того, что видел в исполнении «Белшины», мне кажется, она навяжет борьбу «Ислочи». Может быть, много голов ждать не стоит. Взял бы тотал меньше. Но для ставки предложу вариант «Белшина» с форой +1». Был бы вариант с форой +1,5 за высокий коэффициент, сыграл бы его. Что-то мне подсказывает, что «Белшина» может не проиграть», – сказал Генич.
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Константин Генич: «Белшина» не наиграла на последнее место. Во многих матчах команда смотрелась неплохо»
Российский комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» – «Белшина».
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