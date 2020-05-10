Константин Генич: «Белшина» не наиграла на последнее место. Во многих матчах команда смотрелась неплохо»

Источник материала: Tribuna.com

Российский комментатор дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси – «Белшина».

«Сложный матч. Да, «Белшина» на последнем месте, набрала всего 2 очка, 13 мячей пропущено, ни одной победы не одержано. Но команда не наиграла на последнее место. Во многих матчах «Белшина» смотрелась неплохо. Где-то откровенно не везло. В последнем туре бобруйская команда дома проиграла брестскому «Динамо (0:3), но как не забили в первом тайме при таком количестве моментов, не очень понятно.

«Белшина» до матча с регулярно забивала. Честно говоря, предполагал, что и Бресту забьют, но не сложилось.

«Ислочь» после четырех пропущенных мячей от наверняка внесет коррективы. Не сказать, что команда Виталия Жуковского много пропускает. Но, если проигрывает, минимум три пропускает. По три пропустили от брестского «Динамо», , четыре – от «Шахтера». Но там в конце уже бросили играть.

Здесь домашний матч «Ислочи». В прошлом году они с «Белшиной» не играли. Бобруйска не было в высшей лиге. В 2016-м в Бобруйске была ничья, и на выезде «Белшина» не проиграла. Из того, что видел в исполнении «Белшины», мне кажется, она навяжет борьбу «Ислочи». Может быть, много голов ждать не стоит. Взял бы тотал меньше. Но для ставки предложу вариант «Белшина» с форой +1». Был бы вариант с форой +1,5 за высокий коэффициент, сыграл бы его. Что-то мне подсказывает, что «Белшина» может не проиграть», – сказал Генич.

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