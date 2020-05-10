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Венгер о том, кто придет на смену Месси и Роналду: «Лидерами могут стать Мбаппе и Неймар»

10.05.2020 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о том, кто будет доминировать в мировом футболе после того, как Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионель Месси («Барселона») завершат карьеры.

«Месси… Мы никогда не видели подобных игроков, способных быть настолько креативными в любой сложной ситуации. Футбольный век таких игроков, как Роналду и Месси, подходит к концу.

Пришел черед нового поколения, которое может быть французским. Сейчас лидером может стать Мбаппе. Конечно, мы знаем и о таком игроке, как Неймар», – сказал Венгер в интервью talkSPORT.

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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о том, кто будет доминировать в мировом футболе после того, как Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионель...
 
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