Венгер о том, кто придет на смену Месси и Роналду: «Лидерами могут стать Мбаппе и Неймар»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о том, кто будет доминировать в мировом футболе после того, как Криштиану Роналду ( «Ювентус» ) и Лионель Месси ( «Барселона» ) завершат карьеры.

«Месси… Мы никогда не видели подобных игроков, способных быть настолько креативными в любой сложной ситуации. Футбольный век таких игроков, как Роналду и Месси, подходит к концу.

Пришел черед нового поколения, которое может быть французским. Сейчас лидером может стать Мбаппе . Конечно, мы знаем и о таком игроке, как Неймар» , – сказал Венгер в интервью talkSPORT.

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