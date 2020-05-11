Литовский тренер «Островца» Мотека: «Курсы Малофеева мне очень много дали. Он ничего с годами не потерял. Удивил тем, как от него прет»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Островца» литовец Владас Мотека поделился мнением о легендарном специалисте .

- Видела у вас в Instagram фото с Эдуардом Малофеевым и Вениамином Арзамасцевым. Это с тренерских курсов?

– Да, это был экспериментальный набор. Тогда Лукашенко сказал, что надо поднимать уровень футбола, а как будем это делать? Предложили, чтобы лучшие тренера Беларуси – Малофеев и Арзамасцев – сделали свои курсы. Провели отбор, и я оказался среди тех, кто его прошел.

Пришлось немного погуглить, кто такой Арзамасцев, но Малофеев – легендарная личность. Когда был маленьким, следил за минским «Динамо», потому что это был ближайший конкурент нашего в чемпионате СССР. Еще нашими конкурентами были киевское «Динамо» и . Эти команды как бы представляли союзные республики: минское «Динамо» – Беларусь, киевское – Украину, а ЦСКА вообще был главным противником «Жальгириса» :). На играх с этими командами собирались аншлаги.

Что касается курсов, они мне очень много дали, и Малофеев ничего с годами не потерял. Он до сих пор эмоциональный, очень энергичный человек. Удивил меня тем, как от него прет. Малофеев не может спокойно сидеть на месте, он взрывается, и когда думаешь, сколько ему лет… Молодые так не могут», – сказал Мотека.