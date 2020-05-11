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Литовский тренер «Островца» Мотека: «Курсы Малофеева мне очень много дали. Он ничего с годами не потерял. Удивил тем, как от него прет»
11.05.2020 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Островца» литовец Владас Мотека поделился мнением о легендарном специалисте
- Видела у вас в Instagram фото с Эдуардом Малофеевым и Вениамином Арзамасцевым. Это с тренерских курсов?
– Да, это был экспериментальный набор. Тогда Лукашенко сказал, что надо поднимать уровень футбола, а как будем это делать? Предложили, чтобы лучшие тренера Беларуси – Малофеев и Арзамасцев – сделали свои курсы. Провели отбор, и я оказался среди тех, кто его прошел.
Пришлось немного погуглить, кто такой Арзамасцев, но Малофеев – легендарная личность. Когда был маленьким, следил за минским «Динамо», потому что это был ближайший конкурент нашего
Что касается курсов, они мне очень много дали, и Малофеев ничего с годами не потерял. Он до сих пор эмоциональный, очень энергичный человек. Удивил меня тем, как от него прет. Малофеев не может спокойно сидеть на месте, он взрывается, и когда думаешь, сколько ему лет… Молодые так не могут», – сказал Мотека.
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Литовский тренер «Островца» Мотека: «Курсы Малофеева мне очень много дали. Он ничего с годами не потерял. Удивил тем, как от него прет»
Главный тренер «Островца» литовец Владас Мотека поделился мнением о легендарном специалисте Эдуарде Малофееве.
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