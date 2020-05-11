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Геннадий Савилов: «Если социальная, спортивная, политическая составляющая возобладает, то однозначно решить финансовые проблемы «Динамо» возможно»

11.05.2020 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель ФХБ Геннадий Савилов считает, что финансовые трудности минского «Динамо» можно решить.

- Есть ли шансы преодолеть финансовые трудности минского «Динамо»

– Финансовые трудности можно решить всегда, тем более, если учесть, что минское «Динамо» – это государственный проект, поэтому если государство посчитает целесообразным в столь непростое для страны время, для мира время решать финансовые трудности за счет консолидации ресурсов минского «Динамо». 

Если социальная, спортивная, политическая составляющая возобладает, то однозначно решить финансовые проблемы «Динамо» возможно. Другое дело, что должна быть четко обозначена целесообразность решения на фоне всех остальных проблем, которые сейчас получил мир и наша страна, – сказал Савилов в эфире «Спортклуба» на ОНТ.

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Председатель ФХБ Геннадий Савилов считает, что финансовые трудности минского «Динамо» можно решить.
 
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