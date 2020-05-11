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Жасур Яхшибоев: «Пахтакор» обратно пока не зовет. Но я и сам хочу уехать в Европу»

11.05.2020 18:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Энергетика-БГУ» Жасур Яхшибоев в интервью «Прессболу» рассказал, почему не выходил на поле в составе «Пахтакора».

- «Энергетик» взял тебя в аренду у «Пахтакора». Не зовут обратно в Ташкент?

– Пока вроде бы нет. Но я и сам хочу уехать в Европу. Тем более с наставником команды Шотой Арвеладзе у нас недопонимание. Как-то он заменил меня, а я расстроился и не пожал руку. Отсюда все и пошло. Начал оставаться в запасе, а если и выходил на замену, то только на десять-пятнадцать минут. Что можно успеть за это время? Так утратил чувство мяча, темп игры — и потерял форму. Когда получал мяч, уже и не помнил, что с ним надо делать. Играл все хуже и хуже. Знаешь, что даже если и получится хорошо, то следующий матч все равно начнешь на лавке. Морально это угнетает.

Другое дело — сейчас в «Энергетике». Мне доверяют тренеры. Чувствую, что нужен и полезен команде. И пытаюсь доказывать, что на меня рассчитывают не зря, – сказал Яхшибоев.

 
 
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Нападающий «Энергетика-БГУ» Жасур Яхшибоев в интервью «Прессболу» рассказал, почему не выходил на поле в составе «Пахтакора».
 
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