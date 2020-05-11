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ИИХФ поменяет местами сборные России и Канады в группах на ЧМ-2021, чтобы россияне играли в Минске
11.05.2020 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Решение о том, что сборные Канады и России поменяют местами, фактически, принято. Переговоры со всеми заинтересованными сторонами прошли, возражений ни от кого не поступило.
Официально решение утвердят на следующей неделе и, если потребуется, формально закрепят на конгрессе ИИХФ 10 июня.
Таким образом,
Изначально сборная России должна была сыграть в Риге в группе В. ЧМ-2021 должен пройти с 7 по 23 мая в Беларуси и Латвии.
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ИИХФ поменяет местами сборные России и Канады в группах на ЧМ-2021.
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