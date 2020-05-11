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ИИХФ поменяет местами сборные России и Канады в группах на ЧМ-2021, чтобы россияне играли в Минске

11.05.2020 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

ИИХФ поменяет местами сборные России и Канады в группах на ЧМ-2021.

«Решение о том, что сборные Канады и России поменяют местами, фактически, принято. Переговоры со всеми заинтересованными сторонами прошли, возражений ни от кого не поступило.

Официально решение утвердят на следующей неделе и, если потребуется, формально закрепят на конгрессе ИИХФ 10 июня.

Таким образом, сборная России все матчи группового этапа проведет в Минске», – сообщил источник «РИА Новости».

Изначально сборная России должна была сыграть в Риге в группе В. ЧМ-2021 должен пройти с 7 по 23 мая в Беларуси и Латвии.

 
Теги: Минск
 
 
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ИИХФ поменяет местами сборные России и Канады в группах на ЧМ-2021.
 
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