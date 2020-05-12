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Герчиков о сокращении клубов в чемпионате: «Удивляет позиция некоторых тренеров. По такой логике мы сократим нашу лигу до 6 команд»
12.05.2020 10:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заместитель директора департамента
«Честно говоря, меня удивляет позиция некоторых тренеров. На примере
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Третий момент: Андрей Разин говорит о том, что если есть у нас возможность 16 команд, то давайте 16 команд. Нет денег – давайте 12. Окей, давайте сократим до 12. У нас уйдет целый ряд клубов, которые сейчас получают помощь, благодаря которой воспитывают детей. Та же
Четвертый момент: мы говорим об идеальных стадионах. О том, как все должно быть прекрасно, все должно быть здорово. Вопрос: кто будет строить эти стадионы? Клуб, который находится на господдержке? Я не представляю, что должно произойти и как это должно произойти, чтобы появились дополнительный деньги на строительство стадионов. Посмотрите, к ЧМ и ЧЕ европейские страны готовятся с большущими финансовыми возможностями – и то строят точечно и разово. Где ты в Беларуси найдешь инвестора, чтобы это просто возвести. Второй момент: где ты в дальнейшем это будешь окупать, если у клуба должен быть стадион?
Мы возвращаемся к тому, что футбол в Беларуси – это проект социальный или коммерческий. Потому что это нереально в наших реалиях зарабатывать на выручке с продаж билетов, с телеправ – что абсолютно невозможно в нынешних условиях. Еще ряд пунктов, по которым Беларусь не дает какого-то оборота. Соответственно, по такой логике мы сократим нашу лигу до 6 команд. В итоге из этих 6 команд неожиданно по нашим реалиям останется 3. И мы скажем УЕФА, что у нас не набирается команд, чтобы лицензировать чемпионат», – сказал Герчиков.
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Герчиков о сокращении клубов в чемпионате: «Удивляет позиция некоторых тренеров. По такой логике мы сократим нашу лигу до 6 команд»
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