Герчиков о сокращении клубов в чемпионате: «Удивляет позиция некоторых тренеров. По такой логике мы сократим нашу лигу до 6 команд»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель директора департамента по коммуникациям в передаче «На грани фола » поделился мнением об уменьшении команд в высшей лиге чемпионата Беларуси. Часть спикеров до него высказалось о том, что обязательным требованием к участию в чемпионате должно стать наличие своего стадиона.

«Честно говоря, меня удивляет позиция некоторых тренеров. На примере «Слуцка» – люди сами себе противоречат : если у нас с финансами все хорошо, то команду надо допускать, если с финансами все плохо, то не надо допускать. «Слуцк» начинает чемпионат с гарантированными финансами, происходят пертурбации, и в середине сезона «Слуцк» оказывается в положении команды, которая может не доиграть первый круг. По идее, нам «Слуцк» надо было не допускать до чемпионата или прямо сейчас снимать в соответствии с тренером.

Идем дальше: господин Белявский меня просто восхищает посылом того, что давайте анализировать инфраструктуру клубов – давайте. Давайте вспомним, что федерация в прошлом году помогла РЦОРу перестелить газон на стадионе. Собственно, без этого и лицензирование бы не прошел РЦОР-БГУ. Давайте посмотрим на детские школы. Давайте посмотрим на помощь того же Пигулевсого вокруг собственно РЦОР и собирается – тогда будет очень много вопросов относительно РЦОРа.

Третий момент: Андрей Разин говорит о том, что если есть у нас возможность 16 команд, то давайте 16 команд. Нет денег – давайте 12. Окей, давайте сократим до 12. У нас уйдет целый ряд клубов, которые сейчас получают помощь, благодаря которой воспитывают детей. Та же «Ислочь» начинала с 0 детей, а сейчас – 500. Мы отбираем эти деньги – и заканчивается все тем, что у клуба нет детей и нет возможности улучшать инфраструктуру.

Четвертый момент: мы говорим об идеальных стадионах. О том, как все должно быть прекрасно, все должно быть здорово. Вопрос: кто будет строить эти стадионы? Клуб, который находится на господдержке? Я не представляю, что должно произойти и как это должно произойти, чтобы появились дополнительный деньги на строительство стадионов. Посмотрите, к ЧМ и ЧЕ европейские страны готовятся с большущими финансовыми возможностями – и то строят точечно и разово. Где ты в Беларуси найдешь инвестора, чтобы это просто возвести. Второй момент: где ты в дальнейшем это будешь окупать, если у клуба должен быть стадион?

Мы возвращаемся к тому, что футбол в Беларуси – это проект социальный или коммерческий. Потому что это нереально в наших реалиях зарабатывать на выручке с продаж билетов, с телеправ – что абсолютно невозможно в нынешних условиях. Еще ряд пунктов, по которым Беларусь не дает какого-то оборота. Соответственно, по такой логике мы сократим нашу лигу до 6 команд. В итоге из этих 6 команд неожиданно по нашим реалиям останется 3. И мы скажем УЕФА, что у нас не набирается команд, чтобы лицензировать чемпионат», – сказал Герчиков.

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