Сергей Канашиц: «Лаптев пусть и стреляет раз в год, как та палка, но способен при этом по крайней мере изображать роль столба»

Журналист Сергей Канашиц поделился мнением о победе брестского «Динамо» в матче против минских одноклубников (2:1).
«Опыт и явное превосходство в индивидуальном мастерстве. Что в итоге и стало главным фактором победы в Бресте.
Вновь тянул на себе воз командной игры и поражал классом игры Артем Милевский. Артем Владимирович в свои 35 уже, конечно, далеко не тот рысак, что 10 лет назад, но в каждом его движении фейерверк профессиональной выучки и тонкая виртуозность, которая всегда отличает истинный талант от подмастерий. Одной передачей Милевский способен сделать результат, и можно только догадываться, какие мысли рвутся ему на язык, когда этими подарками партнеры не пользуются, один за другим транжиря моменты.
А ведь есть еще у Бреста и вездесущий Габи Кики в обороне, и Павел Савицкий, и Михаил Гордейчук, и Александр Нойок… Да хотя бы и Денис Лаптев, который пусть и стреляет раз в год, как та палка, но способен при этом по крайней мере изображать роль столба в штрафной площади соперника. И, как уверяет футбольный эксперт и тренер Олег Кубарев, делает это Денис очень талантливо. Талантливость, надо полагать, заключается в том, что Лаптев не просто стоит на месте как вкопанный, а столб у него с характером и живой — подпрыгивает! Что при и без того внушительных габаритах нападающего иногда приводит вратарей в священный ужас и ввергает в ступор, заставляя совершать совершенно безумные поступки.
Константин Руденок на этом и погорел — иначе объяснить его выход на перехват просто невозможно: ловил вратарь не мяч, а почему‑то воздух. Впрочем, победителей не судят: у Лаптева второй гол в двух последних матчах, а у Бреста очередная трудная победа. Хотя реализуй Денис хотя бы половину из имеющихся у него в каждой игре моментов, забивал бы не меньше Криштиану Роналду», – написал Канашиц.