Виталий Кутузов: «Белорусским футболистам лучше развиваться в России? Зачастую это билет туда и билет обратно»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов поделился мнением о развитии белорусских футболистов в и ФНЛ.

- Как считаете, где лучше развиваться белорусским футболистам? Где-то в России, но не в самых видных и больших клубах, или же в Беларуси

– В России платят деньги. Понятно, что футболист идет туда, где платят деньги. Хотя я не считаю, что контекст России сильно отличается.

Конечно, там есть инфраструктура, там есть уровень конкуренции – это уже какой-то механизм для прогресса молодого футболиста, но зачастую там футболисты тоже просто испаряются... И наши, в том числе. Если мы даже вернемся в нашу историю, чтобы кто-то очень сильно начал прогрессировать и вышел на глобально для себя новый уровень... Зачастую это билет туда и билет обратно.

- Лучше в ФНЛ развиваться или в высшей лиге Беларуси?

– Про ФНЛ вообще сложно что-то говорить. Там большие переезды, низкий уровень, такие же по качеству стадионы, как и у нас. Я думаю, что мы где-то рядышком идем.

Здесь хотя бы мы играем высшую лигу. Само название, что самое лучшее в Беларуси. Есть какая-то борьба за еврокубки, какая-то есть интрига. Есть, опять же, та же сборная для молодого футболиста – это шанс попасть в сборную и быть на виду. Но опять же. Чтобы уехать куда-то, нужно изменить себя. Чтобы изменить себя, нужно много работать. И условий для работы нет ни там ни там, – сказал Кутузов в эфире « Беларусь 5 ».

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