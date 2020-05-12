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Министр Ковальчук о посещении концлагеря в Тростенце: «Это должно быть дополнительным мотивом для всех спортсменов нашей страны, чтобы еще лучше тренироваться»
12.05.2020 12:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Министр спорта и туризма Беларуси
«Для наших спортсменов... Они сегодня посещают этот объект, это должно послужить для всех спортсменов всей страны, это должно быть дополнительным мотивом, чтобы еще лучше тренироваться, чтобы выступать лучше на соревнованиях, чтобы в дань памяти тем людям, которые погибли, прославлять нашу страну и показывать, какие мы есть сегодня», – сказал Ковальчук в эфире
Тростенец — крупнейший лагерь смерти на территории Беларуси, созданный немцами в окрестностях Минска и четвертый по количеству уничтоженных узников среди фашистских концлагерей Европы. Согласно официальным данным, всего в лагере смерти «Тростенец» погибли 206,5 тысяч человек.
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Министр Ковальчук о посещении концлагеря в Тростенце: «Это должно быть дополнительным мотивом для всех спортсменов нашей страны, чтобы еще лучше тренироваться»
Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук поделился впечатлениями от посещения мемориального комплекса «Тростенец».
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