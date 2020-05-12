|
Ремезов, Кислый, Малиновский, Степанов, Бойчук и Лесников перешли в «Шахтер»
12.05.2020 13:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Голкипер Сергей Степанов, защитник Артем Лесников, нападающие Артем Кислый, Роман Малиновский, Никита Ремезов, Дмитрий Бойчук перешли в
Последние два сезона Степанов провел в оршанском
Ремезов провел последние четыре года в
Кислый также выступал в прошедшем сезоне за «Неман». Форвард сыграл 55 матчей регулярного чемпионата (18+22) и 11 встреч плей-офф (3+5).
Малиновский в минувшем игровом году сыграл за команду из Гродно 58 встреч «регулярки» (9+15) и 11 матчей плей-офф (0+2).
Лесников играл в составе минской
Прошлый сезон Бойчук провел в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голкипер Сергей Степанов, защитник Артем Лесников, нападающие Артем Кислый, Роман Малиновский, Никита Ремезов, Дмитрий Бойчук перешли в «Шахтер», сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)