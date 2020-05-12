Ремезов, Кислый, Малиновский, Степанов, Бойчук и Лесников перешли в «Шахтер»

Источник материала: Tribuna.com

Голкипер Сергей Степанов, защитник Артем Лесников, нападающие Артем Кислый, Роман Малиновский, Никита Ремезов, Дмитрий Бойчук перешли в , сообщает пресс-служба команды.

Последние два сезона Степанов провел в оршанском . Вратарь помог пробиться клубу в «Париматч-Экстралигу» А.

Ремезов провел последние четыре года в . В минувшем сезоне форвард сыграл в 58 матчах «регулярки», набрав 51 (17+34) балл, в плей-офф – 11 игр с 8 (4+4) очками.

Кислый также выступал в прошедшем сезоне за «Неман». Форвард сыграл 55 матчей регулярного чемпионата (18+22) и 11 встреч плей-офф (3+5).

Малиновский в минувшем игровом году сыграл за команду из Гродно 58 встреч «регулярки» (9+15) и 11 матчей плей-офф (0+2).

Лесников играл в составе минской , где провел 32 матча и набрал 2 (0+2) очка.

Прошлый сезон Бойчук провел в в составе ХК «Сарыарка» (Караганда): где отметился 16 (8+8) баллами в 50 играх чемпионата и (0+0) в 6 матчах плей-офф.

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