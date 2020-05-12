ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ремезов, Кислый, Малиновский, Степанов, Бойчук и Лесников перешли в «Шахтер»

12.05.2020 13:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Голкипер Сергей Степанов, защитник Артем Лесников, нападающие Артем Кислый, Роман Малиновский, Никита Ремезов, Дмитрий Бойчук перешли в «Шахтер», сообщает пресс-служба команды.

Последние два сезона Степанов провел в оршанском «Локомотиве». Вратарь помог пробиться клубу в «Париматч-Экстралигу» А. 

Ремезов провел последние четыре года в «Немане». В минувшем сезоне форвард сыграл в 58 матчах «регулярки», набрав 51 (17+34) балл, в плей-офф – 11 игр с 8 (4+4) очками.

Кислый также выступал в прошедшем сезоне за «Неман». Форвард сыграл 55 матчей регулярного чемпионата (18+22) и 11 встреч плей-офф (3+5).

Малиновский в минувшем игровом году сыграл за команду из Гродно 58 встреч «регулярки» (9+15) и 11 матчей плей-офф (0+2).

Лесников играл в составе минской «Юности», где провел 32 матча и набрал 2 (0+2) очка.

Прошлый сезон Бойчук провел в ВХЛ в составе ХК «Сарыарка» (Караганда): где отметился 16 (8+8) баллами в 50 играх чемпионата и (0+0) в 6 матчах плей-офф.

Макрицкий и Файков голосовали за себя, Стась – за тех, кто сдавал матч. Так выбирали лучших в Экстралиге

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голкипер Сергей Степанов, защитник Артем Лесников, нападающие Артем Кислый, Роман Малиновский, Никита Ремезов, Дмитрий Бойчук перешли в «Шахтер», сообщает...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Обладатель Кубка Германии определится 4 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

11.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика