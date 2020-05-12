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Владимир Япринцев: «Никогда не поверю, что Гуренко отдал ту игру с «Зенитом». Как не поверю, что Витус сдал матч «Вальяреалу», а Сулима – «Неману»
12.05.2020 13:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Многократный чемпион мира и Европы по самбо, бизнесмен Владимир Япринцев в интервью
- Какая из белорусских команд нравится тебе больше всего?
–
Саша Седнев нравится.
Всякая команда должна быть узнаваемой. «Энергетик» узнаваем. Они все подстриженные, все дисциплинированные, все бегут и хрен уберут ногу в стыке.
- И 1:8 в Питере они не проиграли бы после домашней победы в
– Если бы они так проиграли, то их главный тренер застрелился бы. Хотя не могу комментировать тот матч с
Но если ты меня конкретно спросишь, то я никогда не поверю, что Серега Гуренко отдал ту игру. Как не поверю, что
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Владимир Япринцев: «Никогда не поверю, что Гуренко отдал ту игру с «Зенитом». Как не поверю, что Витус сдал матч «Вальяреалу», а Сулима – «Неману»
Многократный чемпион мира и Европы по самбо, бизнесмен Владимир Япринцев в интервью «Прессболу» рассказал, кому симпатизирует в белорусском футболе.
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