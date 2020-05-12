Владимир Япринцев: «Никогда не поверю, что Гуренко отдал ту игру с «Зенитом». Как не поверю, что Витус сдал матч «Вальяреалу», а Сулима – «Неману»

Источник материала: Tribuna.com

Многократный чемпион мира и Европы по самбо, бизнесмен Владимир Япринцев в интервью «Прессболу» рассказал, кому симпатизирует в белорусском футболе.

- Какая из белорусских команд нравится тебе больше всего?

– Виталия Жуковского. Очень симпатичен Юревича. Видишь, вместе с клубами я называю фамилии, потому что это понятия неразрывные. Это люди, которые являются лицом своих команд.

Саша Седнев нравится. , который воспитывает своих ребят так, чтобы они играли на одной ноге. У этих людей есть принципы, которые берут начало от дворового футбола, где все по-честному и нельзя так просто взять и сдать игру. А когда чемодан без ручки, тебе и бросить жалко, и нести тяжело... Это уже не спорт. Понимаешь, о каком клубе я говорю, да? В каждом клубе должны быть заповеди, которые нарушать нельзя. Они просты и понятны каждому, потому что все идет от библейских законов. Так вот: в тех командах, которые я назвал, принципы есть. Потому что есть люди, которые следуют им по жизни и тому же учат своих футболистов.

Всякая команда должна быть узнаваемой. «Энергетик» узнаваем. Они все подстриженные, все дисциплинированные, все бегут и хрен уберут ногу в стыке.

- И 1:8 в Питере они не проиграли бы после домашней победы в ?

– Если бы они так проиграли, то их главный тренер застрелился бы. Хотя не могу комментировать тот матч с . Мало что о нем знаю. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Вот когда эта история всплывет — а она всплывет, можно не сомневаться, — тогда мы и узнаем, как все было на самом деле.

Но если ты меня конкретно спросишь, то я никогда не поверю, что Серега Гуренко отдал ту игру. Как не поверю, что сдал матч в 2015-м, а Саша Сулима — в 2013-м. Тогда просто надо было кого-то обвинить, чтобы закрыть свои промахи, – сказал Япринцев.