Роман Широков: «Сталин может нравиться или нет, но он победил в самой кровопролитной войне»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о роли Иосифа Сталина в победе в Великой Отечественной войне.

– Роман, как отнеслись к истории... Ну, понятно, как отнеслись – негативно. К чему мы придем, если вчера господин Трамп и Белый дом опубликовали заявление о том, что Германию, оказывается, победили Америка и союзники?

– Мне кажется, это давно идет уже. То, что Америка с союзниками... Они потихонечку вытравливают всю эту память, и Европа им помогает. Или помогала. И это уже не первое заявление – это уже давно идет.

Говорят о том, что Россия там принимала минимальное участие. Или не Россия, а, скажем, Советское государство, советские люди минимальное участие принимали в этой войне, а все делала Америка.

Америка, союзники... Присоединившись когда? В 43-м они там? Или в 44-м открыли там?

– Как вы считаете, современная школа достаточно делает для того, чтобы наши дети не сказали нам через несколько лет то же самое, что мы услышали от господина Трампа и Белого дома?

– Ну многие же люди и у нас говорят. Те же оппозиционеры говорят, что Сталин там... Огромное количество потерь, но человек выиграл войну. Он правил какое-то время государством.

Сталин может нравиться или нет, но это же главнокомандующий, который одержал в самой кровопролитной войне победу. Понятно, что большими человеческими ресурсами. Но на тот момент, может, другого и не дано было.

Самое главное, что мы победили. Я, честно говоря, немного в шоке от людей, которые живут в нашей стране... Они же, наверное, проходили советскую систему обучения, начало российской, которая плавно перетекла из советской.

Они же должны понимать, что для нас значит эта война. У них же, наверное, многие члены семьи были на этой войне. Их родственники дали им возможность жить, – сказал Широков.

Пора ставить на высшую лигу! Здесь дают бонус 4% от каждого пополнения