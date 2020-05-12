Йонас Петраускас: «У меня большие сомнения насчет брестского «Динамо». Едва ли смогут подняться выше третьего места»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-защитник «Минска» Йонас Петраускас , который сейчас тренирует детей литовского футбольного клуба «Кетера», поделился мнением об игре брестского «Динамо».

– Как тебе игра брестского «Динамо» ?

– Нет стабильности. Появились в центре защиты Хачериди и Кики – пошла игра, побеждали уверенно. Но как только украинец выпал, что-то сломалось. С «Белшиной» выиграли, но на тоненького. Все решило мастерство исполнителей.

Если судить по именам, команда должна подниматься выше. Но вытянут ли на одном мастерстве – не знаю. У меня большие сомнения на счет «Динамо». Едва ли смогут подняться выше третьего места, – сказал Петраускас.

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