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Йонас Петраускас: «У меня большие сомнения насчет брестского «Динамо». Едва ли смогут подняться выше третьего места»
12.05.2020 14:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-защитник «Минска»
– Как тебе игра
– Нет стабильности. Появились в центре защиты Хачериди и Кики – пошла игра, побеждали уверенно. Но как только украинец выпал, что-то сломалось. С «Белшиной» выиграли, но на тоненького. Все решило мастерство исполнителей.
Если судить по именам, команда должна подниматься выше. Но вытянут ли на одном мастерстве – не знаю. У меня большие сомнения на счет «Динамо». Едва ли смогут подняться выше третьего места, – сказал Петраускас.
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Йонас Петраускас: «У меня большие сомнения насчет брестского «Динамо». Едва ли смогут подняться выше третьего места»
Экс-защитник «Минска» Йонас Петраускас, который сейчас тренирует детей литовского футбольного клуба «Кетера», поделился мнением об игре брестского «Динамо».
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