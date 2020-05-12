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Йонас Петраускас: «У меня большие сомнения насчет брестского «Динамо». Едва ли смогут подняться выше третьего места»

12.05.2020 14:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

 Экс-защитник «Минска» Йонас Петраускас, который сейчас тренирует детей литовского футбольного клуба «Кетера», поделился мнением об игре брестского «Динамо».

– Как тебе игра брестского «Динамо»?

– Нет стабильности. Появились в центре защиты Хачериди и Кики – пошла игра, побеждали уверенно. Но как только украинец выпал, что-то сломалось. С «Белшиной» выиграли, но на тоненького. Все решило мастерство исполнителей.

Если судить по именам, команда должна подниматься выше. Но вытянут ли на одном мастерстве – не знаю. У меня большие сомнения на счет «Динамо». Едва ли смогут подняться выше третьего места, – сказал Петраускас.

Экс-вратарь молодежной сборной Беларуси стал диджеем Filipp Vasse, но продолжает играть в шведском миноре

«За успехи подарили секундомер, а при увольнении сказали сдать». Как экс-игрок БАТЭ тренировал в «Минске» (возился с бумажками, не получил все деньги), а потом уехал в Литву

 
Теги: Минск
 
 
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 Экс-защитник «Минска» Йонас Петраускас, который сейчас тренирует детей литовского футбольного клуба «Кетера», поделился мнением об игре брестского «Динамо».
 
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