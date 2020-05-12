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Эдуард Градобоев: «Хотели усилиться более качественными футболистами, но по финансовым причинам не смогли их пригласить»

12.05.2020 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Белшины» Эдуард Градобоев, которого клуб отправил в отпуск, рассказал о комплектовании состава.

- То есть команда не совсем готова к высшей лиге?

 – Понятно, что нам будет тяжело. Хотели усилиться более качественными футболистами, но по финансовым причинам не смогли их пригласить, они выбрали другие команды. У нас остался костяк, который играл в первой лиге. Неплохие ребята, но надо немного адаптироваться к высшей лиге. Здесь другие скорости, к тому же за те ошибки, которые нам прощались в первой лиге, здесь сразу наказывают мячами, и отсюда такой результат.

- Говорите, сохранили костяк, но того же Юшина вам явно не хватает.

 – Конечно, у нас ушли Юшин, Павлюковец, Кухарчик. Это были лидеры, на которых строилась игра, на них было все завязано, особенно в плане атаки. После их ухода нам пришлось перестраивать игру. В последних матчах у нас более-менее получается начало и развитие атаки, но не все получается с завершением, немного недорабатываем в плане активности и агрессии впереди. Вроде неплохо создаем моменты, но немного не забиваем.

Хотя я очень рад, что у нас появился Леня Ковель, у которого началась вторая молодость. Он хороший футболист, стал забивать, и у него немало хороших моментов, как в последней игре против «Ислочи». Если бы еще реализация была на уровне, он мог бы играть, думаю, до 40 лет, – сказал Градобоев.

«По игре «Белшина» незаслуженно находится на последнем месте». Деменковец – о слабом старте и своем отпуске

 
 
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Главный тренер «Белшины» Эдуард Градобоев, которого клуб отправил в отпуск, рассказал о комплектовании состава.
 
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