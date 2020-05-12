Кирилл Альшевский: «То, что сделал Анатолий Капский нам нужно даже не то, что увеличить, а хотя бы оставить так, как есть»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский рассказал о том, под каким давлением находится.

– Чувствуете какое-то давление, что есть какие-то родственные связи с руководством команды?

– Да, в каждой игре чувствую. Во время всех дней подготовки. Не самый простой момент, потому что, поймите правильно, то, что сделал нам нужно даже не то, что увеличить, а хотя бы оставить так, как есть. Понятно, что без него это делать очень сложно, но мы стараемся. Поэтому давления достаточно.

– Важность попадания в Лигу чемпионов по итогам сезона?

– В любом случае, мы зависим от того, сколько зарабатываем. В том числе от еврокубков. Нечемпионство не позволяет нам бороться за тот турнир, который приносит максимальные финансы.

Но у нас отличные менеджеры, которые все время в поиске. Делают все, чтобы была определенная подушка, несмотря на результат. Хотя результат все равно главенствующий. Как и во всем белорусском футболе, – сказал Альшевский.

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