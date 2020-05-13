20 лет назад Лукашенко стал президентом НОК Беларуси. С тех пор переизбирался еще трижды

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко ровно 20 лет назад возглавил Национальный олимпийский комитет Беларуси.

На посту главы НОК Лукашенко сменил на тот момент министра спорта и туризма Владимира Рыженкова, который руководил НОК с 1991 года.

На олимпийском собрании 15 мая 1997 года, где проходили выборы, три человека не поддержали кандидатуру руководителя страны на пост главы НОК. Гроссмейстер Виктор Купрейчик проголосовал против, полагая, что на столь высоком посту Александру Лукашенко будет невозможно детально вникать в спортивные дела и уделять им достаточно времени. Еще два члена НОК при голосовании воздержались – олимпийская чемпионка-1964 гимнастка Елена Волчецкая и всадница Ирина Карачева.

Волчецкая ранее сообщала, что ее решение не было политическим шагом. Она просто считала, что руководить НОК должен спортсмен, а не политик: «Я высказала такое мнение, так как думала, что у нового президента и другой работы выше крыши. И это же нормально, что на голосовании высказываются разные мнения».

На следующий день после голосования в гродненской школе исчез бюст прославленной гимнастки, сделанный одним из гродненских скульпторов, напоминает TUT.BY .

Выступая после первого избрания на олимпийском собрании, Лукашенко сказал:

«В мире нет аналогов, чтобы глава государства избирался руководителем Национального олимпийского комитета. Мною двигало желание сохранить все лучшее, что накоплено в спорте в республике за годы ее участия в международном олимпийском движении», – сказал Лукашенко.

С тех пор Лукашенко еще трижды переизбирался президентом НОК, и всякий раз – единогласно (в 2001-м, 2004-м и 2010-м годах).

В 2000 году Александр Лукашенко «за большой вклад в развитие спорта и олимпийского движения на посту президента НОК» был награжден специальным призом Международного олимпийского комитета «Врата Олимпа».

В 2006 году Александр Лукашенко решением Международного олимпийского комитета награжден еще одним специальным призом «Спорт и общество». МОК ежегодно вручает эту награду человеку или организации, внесшим значительный вклад в дело пропаганды спорта в своей стране и во всем мире.