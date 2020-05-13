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Александр Кожевников: «Североамериканские тренеры загнали минское «Динамо» в ловушку. Говорил руководству клуба о том, что им нужен хороший российский тренер»
13.05.2020 13:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Двукратный олимпийский чемпион
«Когда бюджеты невысоки, очень важна качественная тренерская работа, здесь хороший пример – прошлогодний «Адмирал». К сожалению, в Риге или Минске с этой работой в последние годы проблемы, поэтому латвийская и белорусская команды – последние в
Уже много лет не понимаю, что происходит в Минске. Там приличная по составу команда, великолепные болельщики, отличная арена. Но североамериканские тренеры загнали «Динамо» в ловушку. Уже говорил руководителям клуба о том, что им нужен хороший российский тренер.
Очень жаль, что в Минске хоккейное руководство играет не в хоккей, а в другие игры», – сказал Кожевников.
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Александр Кожевников: «Североамериканские тренеры загнали минское «Динамо» в ловушку. Говорил руководству клуба о том, что им нужен хороший российский тренер»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о проблемах минского «Динамо».
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