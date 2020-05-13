Проверка договорного матча «Динамо-Молодечно» – «Могилев» была начата по указанию Лукашенко

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, возбуждено уголовное дело по факту проведения договорного матча – . В настоящее время идет судебный процесс. Допрашиваются фигуранты дела, выступавшие в том матче некоторые хоккеисты.

Отметим, что проверку этой встречи «Париматч-Экстралиги» правоохранительные органы начали по указанию президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом во время показаний в суде сообщил защитник молодеченского клуба Никита Устиненко.

По словам хоккеиста, об этом игрокам рассказало руководство на собрании после проведенной встречи.

Устиненко дал показания в суде в деле о договорных матчах: «Прошу не лишать меня играть в хоккей, так как это все, что я умею. И могу принести пользу»