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Проверка договорного матча «Динамо-Молодечно» – «Могилев» была начата по указанию Лукашенко
13.05.2020 16:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщалось ранее, возбуждено уголовное дело по факту проведения договорного матча
Отметим, что проверку этой встречи «Париматч-Экстралиги» правоохранительные органы начали по указанию президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом во время показаний в суде сообщил защитник молодеченского клуба Никита Устиненко.
По словам хоккеиста, об этом игрокам рассказало руководство
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Как сообщалось ранее, возбуждено уголовное дело по факту проведения договорного матча «Динамо-Молодечно» – Могилев.
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