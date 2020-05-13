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Феттель в ближайшее время подпишет контракт с «Маклареном» (F1-Insider)
13.05.2020 16:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пилот
Как стало известно F1-Insider, Феттель уже какое-то время вел переговоры с «Маклареном» и перейдет в британскую команду – таким образом, Феттель и Сайнс обменяются командам по окончании сезона-2020.
Сообщается, что Феттель подпишет с «Маклареном» однолетний контракт с опцией продления еще на несколько лет. Одним из ключевых факторов в решении Феттеля называется возможность вновь работать с Андресом Зайдлем.
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель близок к переходу в «Макларен».
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