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Феттель в ближайшее время подпишет контракт с «Маклареном» (F1-Insider)

13.05.2020 16:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель близок к переходу в «Макларен».

Как стало известно F1-Insider, Феттель уже какое-то время вел переговоры с «Маклареном» и перейдет в британскую команду – таким образом, Феттель и Сайнс обменяются командам по окончании сезона-2020.

Сообщается, что Феттель подпишет с «Маклареном» однолетний контракт с опцией продления еще на несколько лет. Одним из ключевых факторов в решении Феттеля называется возможность вновь работать с Андресом Зайдлем.

Похоже, карьере Феттеля конец – он уходит из «Феррари». У Скудерии есть кандидат на замену – аккуратнейший гонщик «Формулы-1»

 

 
 
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель близок к переходу в «Макларен».
 
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