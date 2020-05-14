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Сегодня стартует плей-офф Макслайн – чемпионата Беларуси по мини-футболу
14.05.2020 11:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня стартует плей-офф Макслайн – чемпионата Беларуси по мини-футболу.
6 апреля случилась первая приостановка чемпионата из-за сложной эпидемиологической ситуации. 25 апреля старт плей-офф отложили до мая.
Начальные стадии плей-офф начальные стадии пройдут не до двух побед, а состоятся из двух матчей – по кубковой системе. В 1/8 финала сыграют команды, занявшие места с 5-го по 12-е.
Мини-футбол
1/8 финала
Минск – ЦКК – 14.00
Щучин – Дорожник – 14.30
Динамо-БНТУ – Борисов-900 – 17.00
УВД-Динамо – Охрана-Динамо – 18.00
Ответные матчи пройдут 17 мая.
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Сегодня стартует плей-офф Макслайн – чемпионата Беларуси по мини-футболу.
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