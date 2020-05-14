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Сегодня стартует плей-офф Макслайн – чемпионата Беларуси по мини-футболу

14.05.2020 11:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня стартует плей-офф Макслайн – чемпионата Беларуси по мини-футболу.

6 апреля случилась первая приостановка чемпионата из-за сложной эпидемиологической ситуации. 25 апреля старт плей-офф отложили до мая.

Начальные стадии плей-офф начальные стадии пройдут не до двух побед, а состоятся из двух матчей – по кубковой системе. В 1/8 финала сыграют команды, занявшие места с 5-го по 12-е.

Мини-футбол

1/8 финала

Минск – ЦКК – 14.00

Щучин – Дорожник – 14.30

Динамо-БНТУ – Борисов-900 – 17.00

УВД-Динамо – Охрана-Динамо – 18.00

Ответные матчи пройдут 17 мая.

Букмекерская линия на матчи плей-офф Макслайн – чемпионата Беларуси по мини-футболу

 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня стартует плей-офф Макслайн – чемпионата Беларуси по мини-футболу.
 
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