Источник материала: Tribuna.com

Сегодня стартует плей-офф Макслайн – чемпионата Беларуси по мини-футболу.

6 апреля случилась первая приостановка чемпионата из-за сложной эпидемиологической ситуации. 25 апреля старт плей-офф отложили до мая.

Начальные стадии плей-офф начальные стадии пройдут не до двух побед, а состоятся из двух матчей – по кубковой системе. В 1/8 финала сыграют команды, занявшие места с 5-го по 12-е.

Мини-футбол

1/8 финала

Минск – ЦКК – 14.00

Щучин – Дорожник – 14.30

Динамо-БНТУ – Борисов-900 – 17.00

УВД-Динамо – Охрана-Динамо – 18.00

Ответные матчи пройдут 17 мая.

Букмекерская линия на матчи плей-офф Макслайн – чемпионата Беларуси по мини-футболу