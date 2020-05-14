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Артем Милевский: «Хачик купил «Гелик» и ездит себе на тренировки и с тренировок»

14.05.2020 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский провел онлайн-встречу с Андреем Ворониным, где рассказал о машине защитника брестчан Евгения Хачериди.

- Как там Хачик?

– Хачик? Нормально. Купил «Гелик» («Гелендваген», Mercedes-Benz G-Класс – прим.) и ездит себе на тренировки и с тренировок. Ну, такой — Хачик как Хачик. Каким был, таким и остался, только чуть повзрослел.

- Это сильный кадр.

– Да… – сказал Милевский.

Напомним, Хачериди провел 2 матча в чемпионате Беларуси. Во второй своей игре был удален и дисквалифицирован на 5 матчей. Ранее сообщалось, что украинец получает в «Динамо» 20 тыс долларов.

 
 
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский провел онлайн-встречу с Андреем Ворониным, где рассказал о машине защитника брестчан Евгения Хачериди.
 
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