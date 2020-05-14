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Артем Милевский: «Хачик купил «Гелик» и ездит себе на тренировки и с тренировок»
14.05.2020 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский провел онлайн-встречу с Андреем Ворониным, где рассказал о машине защитника брестчан Евгения Хачериди.
- Как там Хачик?
– Хачик? Нормально. Купил «Гелик» («Гелендваген», Mercedes-Benz G-Класс – прим.) и ездит себе на тренировки и с тренировок. Ну, такой — Хачик как Хачик. Каким был, таким и остался, только чуть повзрослел.
- Это сильный кадр.
– Да… – сказал Милевский.
Напомним, Хачериди провел 2 матча в чемпионате Беларуси. Во второй своей игре был удален и
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский провел онлайн-встречу с Андреем Ворониным, где рассказал о машине защитника брестчан Евгения Хачериди.
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