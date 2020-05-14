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Андрей Капский: «Поляков в БАТЭ? На данный момент этот вопрос, я считаю, неактуален»
15.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель правления БАТЭ
«Поляков? У нас на сегодняшний день хороший подбор центральных защитников – 4 игрока на этой позиции. Есть конкуренция, ротация. В принципе, мы удовлетворены нашим выбором и рассчитываем на этих футболистов, поэтому на данный момент этот вопрос, я считаю, неактуален», – сказал Капский в эфире
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Председатель правления БАТЭ Андрей Капский сообщил, что клуб не собирается подписывать Дениса Полякова.
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