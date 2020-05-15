Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В эфире "Беларусь 5" сегодня в 6 вечера стартует 9-й тур чемпионата Беларуси Матч "Торпедо-БелАЗ" - "Городея". В турнирной таблице хозяева идут на третьем месте, а их соперники - на 11-й строчке. Игра между "Минском" и "Неманом", которая также...

Матч "Торпедо-БелАЗ" - "Городея". В турнирной таблице хозяева идут на третьем месте, а их соперники - на 11-й строчке. Игра между "Минском" и "Неманом", которая также должна была состояться сегодня, перенесена. Отметим, в субботу и воскресенье пройдет еще по три матча тура. Все поединки покажет