ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В эфире "Беларусь 5" сегодня в 6 вечера стартует 9-й тур чемпионата Беларуси

15.05.2020 08:50 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Матч "Торпедо-БелАЗ" -  "Городея". В турнирной таблице хозяева идут на третьем месте, а их соперники - на 11-й строчке. Игра между "Минском" и "Неманом", которая также должна была состояться сегодня, перенесена. Отметим, в субботу и воскресенье пройдет еще по три матча тура. Все поединки покажет спортивный телеканал.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матч "Торпедо-БелАЗ" -  "Городея". В турнирной таблице хозяева идут на третьем месте, а их соперники - на 11-й строчке. Игра между "Минском" и "Неманом", которая также...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Андрей Капский: «Поляков в БАТЭ? На данный момент этот вопрос, я считаю, неактуален»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика