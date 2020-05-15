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UFC Fight Night 171: Орловский заработал больше всех – 325 тысяч долларов
15.05.2020 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны гонорары участников турнира UFC Fight Night 171, который прошел накануне в Джексонвилле (штат Флорида).
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе
Больше 200 тысяч долларов заработали только Гловер Тейшейра (280 тысяч) и Бен Ротвелл (260).
Общая сумма гонораров всем бойцам составила 1,75 миллиона долларов.
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Стали известны гонорары участников турнира UFC Fight Night 171, который прошел накануне в Джексонвилле (штат Флорида).
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