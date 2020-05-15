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UFC Fight Night 171: Орловский заработал больше всех – 325 тысяч долларов

15.05.2020 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны гонорары участников турнира UFC Fight Night 171, который прошел накануне в Джексонвилле (штат Флорида).

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский заработал больше всех – 325 тысяч долларов. Белорус победил Филипе Линса.

Больше 200 тысяч долларов заработали только Гловер Тейшейра (280 тысяч) и Бен Ротвелл (260).

Общая сумма гонораров всем бойцам составила 1,75 миллиона долларов.

Орловский мощно получил между ног, но все-таки победил. Судьи наконец-то стали на сторону белоруса

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Стали известны гонорары участников турнира UFC Fight Night 171, который прошел накануне в Джексонвилле (штат Флорида).
 
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