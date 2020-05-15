ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дудик о невыходе молодежной сборной в элиту: «Продолжаю считать: мы сработали вполне качественно»

15.05.2020 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик в интервью «Прессболу» оценил выступление команды на домашнем чемпионате мира.

– Вопрос о самой драматичной для тебя неделе прошлого года будет риторическим?

– Вот любит ваш брат драматизировать... На самом деле нет такой команды, у которой всегда все получается идеально. То же касается и тренеров: такова уж наша доля.

– Но декабрь, уверен, вспоминаешь частенько.

– Естественно, не стану лукавить. Много анализировал, отметил ряд проблем, которые были у нас и с которыми наверняка столкнутся преемники.

– Какой-то промах тренерский штаб за собой признает?

– Даже не смогу ответить конкретно. Что вот в этом эпизоде был какой-то косяк, которого ни в коем случае нельзя было допускать? Продолжаю считать: мы сработали вполне качественно. В том, что команда стала лучшей в большинстве, немалая заслуга Димы Мелешко, к надежности в меньшинстве очень причастен Саша Цыплаков. Мы дважды отыгрывались «шесть на пять» – это тоже не с бухты-барахты, а результат схем, наигрываемых весь сезон и на всех сборах.

Возможно, хотелось бы, чтобы перед турниром было меньше накрутки. Культивирования идеи, что у нас собралась «дрим- тим», которая сейчас легко пройдет по головам соперников. Но делал это не наш штаб, и повлиять на это он никак не мог, – сказал Дудик.

Напомним, сборная Беларуси под руководством Дмитрия Дудика заняла третьем место на молодежном чемпионате мира в дивизионе IA, который проходил в Минске.

Пора ставить на высшую лигу! Здесь дают бонус 4% от каждого пополнения

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик в интервью «Прессболу» оценил выступление команды на домашнем чемпионате мира.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Шабанов о легионерском опыте в Польше: «Поляков на польской территории ни в чем не переубедить. Если они говорят, что они классные хоккеисты, значит, они классные хоккеисты»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Смалявiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика