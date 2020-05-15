Дудик о невыходе молодежной сборной в элиту: «Продолжаю считать: мы сработали вполне качественно»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик в интервью « Прессболу » оценил выступление команды на домашнем чемпионате мира.

– Вопрос о самой драматичной для тебя неделе прошлого года будет риторическим?

– Вот любит ваш брат драматизировать... На самом деле нет такой команды, у которой всегда все получается идеально. То же касается и тренеров: такова уж наша доля.

– Но декабрь, уверен, вспоминаешь частенько.

– Естественно, не стану лукавить. Много анализировал, отметил ряд проблем, которые были у нас и с которыми наверняка столкнутся преемники.

– Какой-то промах тренерский штаб за собой признает?

– Даже не смогу ответить конкретно. Что вот в этом эпизоде был какой-то косяк, которого ни в коем случае нельзя было допускать? Продолжаю считать: мы сработали вполне качественно. В том, что команда стала лучшей в большинстве, немалая заслуга Димы Мелешко, к надежности в меньшинстве очень причастен Саша Цыплаков. Мы дважды отыгрывались «шесть на пять» – это тоже не с бухты-барахты, а результат схем, наигрываемых весь сезон и на всех сборах.

Возможно, хотелось бы, чтобы перед турниром было меньше накрутки. Культивирования идеи, что у нас собралась «дрим- тим», которая сейчас легко пройдет по головам соперников. Но делал это не наш штаб, и повлиять на это он никак не мог, – сказал Дудик .

Напомним, сборная Беларуси под руководством Дмитрия Дудика заняла третьем место на молодежном чемпионате мира в дивизионе IA, который проходил в Минске.

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