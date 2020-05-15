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Леонид Кучук: «Чемпионат Беларуси не менее сложный, чем чемпионат России или Украины»
15.05.2020 14:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо»
«Чемпионат Беларуси не менее сложный, чем чемпионат России или Украины. Его нужно просто оценить. Да, где-то, может быть, стадионы не такие большие, как у нас, но он имеет свой колорит и свою силу. В нем престижно работать», — сказал Кучук в программе
На победу минского «Динамо» над «Ислочью» здесь дают 2. Надо брать!
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