Леонид Кучук: «Чемпионат Беларуси не менее сложный, чем чемпионат России или Украины»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» поделился мнением о чемпионате Беларуси.

«Чемпионат Беларуси не менее сложный, чем чемпионат России или Украины. Его нужно просто оценить. Да, где-то, может быть, стадионы не такие большие, как у нас, но он имеет свой колорит и свою силу. В нем престижно работать», — сказал Кучук в программе «SILA Права» на «Чемпионат Подкаст».