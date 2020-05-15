Зарплатная ведомость минского «Динамо» в минувшем сезоне была менее 4 миллионов долларов. Это меньше пола зарплат в КХЛ, который вводится со следующего сезона

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» в интервью газете « Прессбол » заявил о том, что зарплатная ведомость клуба в сезоне 2019/20 составляла менее 4 миллионов долларов.

Отметим, что со следующего сезона КХЛ вводят потолок и пол зарплат. Минимальный зарплатный бюджет должен составлять 270 миллионов российских рублей (по курсу на конец сезона в это около 4,1 миллионов долларов, по курсу на сегодняшний день – 3,5 млн долларов). Таким образом, для продолжения выступления в минского придется увеличить зарплатный бюджет до требуемых норм.

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь