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Зарплатная ведомость минского «Динамо» в минувшем сезоне была менее 4 миллионов долларов. Это меньше пола зарплат в КХЛ, который вводится со следующего сезона

15.05.2020 14:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков в интервью газете «Прессбол» заявил о том, что зарплатная ведомость клуба в сезоне 2019/20 составляла менее 4 миллионов долларов.

Отметим, что со следующего сезона КХЛ вводят потолок и пол зарплат. Минимальный зарплатный бюджет должен составлять 270 миллионов российских рублей (по курсу на конец сезона в это около 4,1 миллионов долларов, по курсу на сегодняшний день – 3,5 млн долларов). Таким образом, для продолжения выступления в КХЛ минского «Динамо» придется увеличить зарплатный бюджет до требуемых норм.

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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков в интервью газете «Прессбол» заявил о том, что зарплатная ведомость клуба в сезоне 2019/20 составляла менее 4...
 
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