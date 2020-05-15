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Зарплатная ведомость минского «Динамо» в минувшем сезоне была менее 4 миллионов долларов. Это меньше пола зарплат в КХЛ, который вводится со следующего сезона
15.05.2020 14:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор минского «Динамо»
Отметим, что со следующего сезона КХЛ вводят потолок и пол зарплат. Минимальный зарплатный бюджет должен составлять 270 миллионов российских рублей (по курсу на конец сезона в это около 4,1 миллионов долларов, по курсу на сегодняшний день – 3,5 млн долларов). Таким образом, для продолжения выступления в
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Зарплатная ведомость минского «Динамо» в минувшем сезоне была менее 4 миллионов долларов. Это меньше пола зарплат в КХЛ, который вводится со следующего сезона
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков в интервью газете «Прессбол» заявил о том, что зарплатная ведомость клуба в сезоне 2019/20 составляла менее 4...
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