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Владимир Крикунов: «Минску надо отказаться от легионеров и набрать своих пацанов. Через полгода молодежь попрет»
16.05.2020 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер московского «Динамо»
«У минчан закончился контракт с основным спонсором - комбинатом калийных удобрений из Солигорска. Он им денег больше не дает. И решится этот вопрос может только на уровне президента страны. Если финансовая замена этому спонсору не найдется, то «Динамо» может оказаться в первенстве Беларуси.
В клубе сейчас большие долги по зарплатам игрокам. Еще Горди Дуайер (тренировал клуб с 2017 по 2018 годы – прим. Tribuna.com) с ними судится сейчас из-за денег и наверняка выиграет дело.
Все они выдумывают чего-то… Берут по 11 легионеров, дают им гражданство. А зачем? Ведь свой чемпионат уже неплохой. Там хорошие ребята! Прошлым летом в Нижнем Новгороде играли с ними. Победили, но они хорошую трепку нам устроили. Потому что привезли на сборы 40 человек, много молодых белорусских игроков.
Я еще тогда
Минску надо решиться на эксперимент — собрать пять пятерок из своих перспективных пацанов и выступить с ними в
Я же сам это в Минске проходил, когда там тренером начал работать. Набрал в состав
Белорусам и сейчас надо бы сделать тоже самое. Будет недорогая команда, но боевая и перспективная. Набрать игроков из местных клубов можно. Только в «Динамо» тренерами все иностранцев берут! Да разве канадец с молодыми белорусами возиться станет?
Ему сразу результат нужен. Отсюда ставка на подержанных легионеров. Порой даже и не слишком качественных. А кого с ними обманешь? Только себя. Это при том, что в Беларуси свои защитники вырастают — все под два метра ростом, здоровенные! Но с ними же работать надо», – сказал Крикунов.
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Владимир Крикунов: «Минску надо отказаться от легионеров и набрать своих пацанов. Через полгода молодежь попрет»
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о проблемах минского «Динамо» и белорусского хоккея.
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