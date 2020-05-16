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Владимир Крикунов: «Минску надо отказаться от легионеров и набрать своих пацанов. Через полгода молодежь попрет»

16.05.2020 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о проблемах минского «Динамо» и белорусского хоккея. 

«У минчан закончился контракт с основным спонсором - комбинатом калийных удобрений из Солигорска. Он им денег больше не дает. И решится этот вопрос может только на уровне президента страны. Если финансовая замена этому спонсору не найдется, то «Динамо» может оказаться в первенстве Беларуси.

В клубе сейчас большие долги по зарплатам игрокам. Еще Горди Дуайер (тренировал клуб с 2017 по 2018 годы – прим. Tribuna.com) с ними судится сейчас из-за денег и наверняка выиграет дело.

Все они выдумывают чего-то… Берут по 11 легионеров, дают им гражданство. А зачем? Ведь свой чемпионат уже неплохой. Там хорошие ребята! Прошлым летом в Нижнем Новгороде играли с ними. Победили, но они хорошую трепку нам устроили. Потому что привезли на сборы 40 человек, много молодых белорусских игроков.

Я еще тогда Мишке Грабовскому говорил: «Оставьте этих пацанов. Вы с ними после Нового года вверх попрете!». Не послушались, вот и оказались на последнем месте. Дают молодым по три минуты играть. Кого ж так научишь?

Минску надо решиться на эксперимент — собрать пять пятерок из своих перспективных пацанов и выступить с ними в КХЛ. Терять-то все равно нечего. С легионерами вон среди аутсайдеров прописались. Ну и откажитесь от иностранцев. А через полгода молодежь попрет.

Я же сам это в Минске проходил, когда там тренером начал работать. Набрал в состав Андриевского, Скабелку, Занковца, которым было по 18-19 лет. Сразу 12 человек таких юниоров в моей команде было. Через год вышел с ними в Высшую лигу и остался там.

Белорусам и сейчас надо бы сделать тоже самое. Будет недорогая команда, но боевая и перспективная. Набрать игроков из местных клубов можно. Только в «Динамо» тренерами все иностранцев берут! Да разве канадец с молодыми белорусами возиться станет?

Ему сразу результат нужен. Отсюда ставка на подержанных легионеров. Порой даже и не слишком качественных. А кого с ними обманешь? Только себя. Это при том, что в Беларуси свои защитники вырастают — все под два метра ростом, здоровенные! Но с ними же работать надо», – сказал Крикунов. 

Экс-вратарь молодежной сборной Беларуси стал диджеем Filipp Vasse, но продолжает играть в шведском миноре

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о проблемах минского «Динамо» и белорусского хоккея.
 
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