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Виталий Кутузов: «Хотел бы, чтобы Нойок стал игроком сборной Беларуси? Нет. Один игрок «Динамо» Брест ничего не поменяет»

16.05.2020 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов не хотел бы, чтобы Александр Нойок играл за сборную Беларуси.

«Хотел бы, чтобы Нойок стал игроком сборной? Нет», – написал Кутузов.

Затем он пояснил свою позицию.

«Все просто. Один игрок «Динамо» Брест ничего не поменяет. Поменяет поколение, а ему надо дать возможности и шанс. Увы, это долго, но я за этот виток развития», – написал Кутузов в Instagram Tribuna.com.

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Теги: Брест
 
 
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Экс-форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов не хотел бы, чтобы Александр Нойок играл за сборную Беларуси.
 
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