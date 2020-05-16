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Виталий Кутузов: «Хотел бы, чтобы Нойок стал игроком сборной Беларуси? Нет. Один игрок «Динамо» Брест ничего не поменяет»
16.05.2020 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов не хотел бы, чтобы
«Хотел бы, чтобы Нойок стал игроком сборной? Нет», – написал Кутузов.
Затем он пояснил свою позицию.
«Все просто. Один игрок
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Виталий Кутузов: «Хотел бы, чтобы Нойок стал игроком сборной Беларуси? Нет. Один игрок «Динамо» Брест ничего не поменяет»
Экс-форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов не хотел бы, чтобы Александр Нойок играл за сборную Беларуси.
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