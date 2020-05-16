Виталий Кутузов: «Хотел бы, чтобы Нойок стал игроком сборной Беларуси? Нет. Один игрок «Динамо» Брест ничего не поменяет»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов не хотел бы, чтобы играл за сборную Беларуси.

«Хотел бы, чтобы Нойок стал игроком сборной? Нет», – написал Кутузов.

Затем он пояснил свою позицию.

«Все просто. Один игрок «Динамо» Брест ничего не поменяет. Поменяет поколение, а ему надо дать возможности и шанс. Увы, это долго, но я за этот виток развития», – написал Кутузов в Instagram Tribuna.com.

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