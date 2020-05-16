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Николай Ходасевич: «Летнее трансферное окно видится спасительным для Кучука. Правда, до июльской форточки можно лишиться даже призрачных надежд на медали»

16.05.2020 15:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре минского «Динамо».

«Минское «Динамо» уступило брестскому «Руху», «Минску», «Городее» и «Слуцку». Все команды в той или иной степени глубоко оборонительные, они предлагали оппоненту играть первым номером и уповали главным образом на контратаки, в которых и добивались успеха. В этих поединках выяснилось, насколько минчане уязвимы при такой модели игры в защите и как беспомощны бывают в позиционной атаке.

Во-первых, причину невыразительности можно поискать в подготовительной работе: игра не выглядела осмысленной и поставленной. Во-вторых, стоит обратить внимание на группу атакующих футболистов. Шикавка и Бахар — исполнители, которым жизненно необходимо свободное пространство. Климович и Данило менее зависимы от территории, но первый порой глубоко припрятан в полузащите, а второй по-настоящему в Беларуси пока не заиграл в силу разных причин.

Выходит, минчане могут подолгу контролировать мяч и подходить к штрафной площади оппонента, а дальше ничего путного не выходит. Пробуксовка, тупик, потому что подобраны не те модели игроков для прохождения плотной обороны. Вопрос по зимнему комплектованию, учитывая фаворитские амбиции «Динамо» в лиге. 

Летнее трансферное окно видится спасительным для Леонида Кучука, чтобы скорректировать ростер и иметь возможность убедительно действовать первым номером. Правда, до июльской форточки переходов еще два насыщенных игровых месяца, за которые можно лишиться даже призрачных надежд на медальную тройку», – написал Ходасевич.

На победу минского «Динамо» над «Ислочью» здесь дают 2. Надо брать!

 
Теги: Минск
 
 
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