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Николай Ходасевич: «Летнее трансферное окно видится спасительным для Кучука. Правда, до июльской форточки можно лишиться даже призрачных надежд на медали»
16.05.2020 15:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист
«Минское «Динамо» уступило брестскому
Во-первых, причину невыразительности можно поискать в подготовительной работе: игра не выглядела осмысленной и поставленной. Во-вторых, стоит обратить внимание на группу атакующих футболистов. Шикавка и Бахар — исполнители, которым жизненно необходимо свободное пространство. Климович и Данило менее зависимы от территории, но первый порой глубоко припрятан в полузащите, а второй по-настоящему в Беларуси пока не заиграл в силу разных причин.
Выходит, минчане могут подолгу контролировать мяч и подходить к штрафной площади оппонента, а дальше ничего путного не выходит. Пробуксовка, тупик, потому что подобраны не те модели игроков для прохождения плотной обороны. Вопрос по зимнему комплектованию, учитывая фаворитские амбиции «Динамо» в лиге.
Летнее трансферное окно видится спасительным для
На победу минского «Динамо» над «Ислочью» здесь дают 2. Надо брать!
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Николай Ходасевич: «Летнее трансферное окно видится спасительным для Кучука. Правда, до июльской форточки можно лишиться даже призрачных надежд на медали»
Журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре минского «Динамо».
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